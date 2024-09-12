ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:17

В Петербурге экс-полицейский заработал 4,5 млн рублей на утечке информации

Бывшего сотрудника органов внутренних дел в Петербурге заподозрили в продаже служебной информации во времена работы полицейским, об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Управления собственной безопасности главка вышли на 43-летнего экс-полицейского. Оперативниками было установлено, что мужчина во время работы в полиции за деньги делился сведениями, в особенности данными от налоговой инспекции.

В общей сложности с января 2019 года полицейский получил 4,5 млн рублей. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для бывшего сотрудника правоохранительных органов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости12 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама