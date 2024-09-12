В Петербурге экс-полицейский заработал 4,5 млн рублей на утечке информации

Бывшего сотрудника органов внутренних дел в Петербурге заподозрили в продаже служебной информации во времена работы полицейским, об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Управления собственной безопасности главка вышли на 43-летнего экс-полицейского. Оперативниками было установлено, что мужчина во время работы в полиции за деньги делился сведениями, в особенности данными от налоговой инспекции.

В общей сложности с января 2019 года полицейский получил 4,5 млн рублей. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для бывшего сотрудника правоохранительных органов.