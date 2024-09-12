Искусственный интеллект в Петербурге обнаружил 85 ям на частных территориях

В Петербурге искусственный интеллект выявил 85 ям на частных территориях, об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

За состоянием асфальтового покрытия искусственный интеллект следит с лета 2023 года. Камеры в автомобилях в режиме реального времени анализируют видеопоток и выявляет нарушения правил благоустройства.

После выявленных нарушений владельцу территории приходит штраф, после которого обычно начинают ремонт покрытия.

В 2024 году, когда комплексов стало восемь вместо одного, выявили на 30% меньше подобных нарушений – 35 против 50 в 2023 году.