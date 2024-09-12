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Новости 13:46

Патриарху Кириллу стало плохо после крестного хода по Невскому

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу стало плохо после завершения крестного хода по Невскому проспекту, об этом 12 сентября пишет "Фонтанка.ру".

Сначала патриарх обратился к участникам хода и заявил, что, приезжая в западные страны, кажется, что там все лучше, однако это иллюзия, а правда на стороне России.

После его слов на сцену вышли губернаторы Петербурга Александр Беглов и Ленинградской области Александр Дрозденко.

По данным "Фонтанки", после крестного хода в честь перенесения мощей Александра Невского патриарху стало плохо, его под руки сопроводили к скорой помощи. В Смольном изданию заявили, что причиной плохого самочувствия стала жара в Петербурге.


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