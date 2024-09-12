Путин поучаствует на Петербургском международном форуме объединенных культур

Президент России Владимир Путин собирается выступить на Петербургском международном форуме объединенных культур, об этом 12 сентября пишет ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Выступление запланировано на четверг, 12 сентября. Песков уверенно ответил, что Путин будет выступать на мероприятии.

Как пишут "РИА Новости", сейчас президент уже в Петербурге, где у него встреча с представителями стран БРИКС. Кроме этого, Путин встретился с главой МИД КНР Ван И, они обсуждали партнерство между Россией и Китаем.

Фото: сайт Кремля