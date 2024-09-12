Сотрудникам Смольного запретили пользоваться Telegram и WhatsApp* по работе

Петербургский комитет по информатизации и связи разослал руководителям городских органов исполнительной власти просьбу не использовать иностранные мессенджеры, в том числе Telegram и WhatsApp*, для обмена служебной информацией, сообщила 12 сентября "Фонтанка". Издание опубликовало скриншот документа, факт запрета подтвердили ЗАКС.Ру в комитете.

Бумага датируется 4 сентября. По информации "Фонтанки", в подведомственные организации требования стали поступать уже позже. При этом они будто бы сопровождались ссылками на распоряжения курирующих подведомственные организации комитетов.

Вместо зарубежных приложений чиновникам рекомендуют использовать российское. "В качестве альтернативного средства коммуникации предлагаем использовать отечественный мессенджер eXpress", — говорится в документе.

Сам запрет вводят "в целях предотвращения фактов компрометации, уничтожения или модификации информации ограниченного доступа", а также ради недопущения возможных предпосылок к подобным фактам.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая WhatsApp и социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

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