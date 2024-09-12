В АТОР предупредили о возможном подорожании новогоднего отдыха в России

Стоимость отдыха в России на предстоящих новогодних каникулах может увеличиться приблизительно на 20 %, передает 12 сентября "Интерфакс" слова вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина. По словам спикера, в 2024 году стоимость отдыха выросла в стране приблизительно на 20-22 %.

Как заявил Ромашкин, по сравнению с летом 2023 года стоимость проживания в отелях увеличилась примерно на 15-20 %. Билеты на транспорт подорожали на 20-25 %.

"В итоге средний чек вырос довольно значительно. Наверное, на 20-22 % по сравнению с прошлым годом", — заявил вице-президент АТОР. По его словам, избежать подорожания в сфере туризма невозможно, поскольку она не существует в отрыве от экономики. Одной из причин роста цен эксперт назвал рост зарплат персонала.

"К сожалению, пока мы не видим замедления роста цен, и цены на Новый год будут тоже на 20 % дороже, чем цены на Новый год прошлый", — резюмировал Ромашкин.

Фото: ЗАКС.Ру