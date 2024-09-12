Градозащитники попросили Беглова и Дрозденко сохранить Фарфоровский мост

Петербургские градозащитники призвали губернатора Александра Беглова уберечь от сноса Фарфоровский мост, расположенный между Невским и Фрунзенским районами, сообщил 12 сентября Telegram-канал "SOS СПб СНОС". Вторым адресатом обращения указан глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

Авторы обращения указывают на возможность сноса дореволюционного сооружения ради расширения путепровода при строительстве Высокоскоростной железнодорожной магистрали. Они считают мост "жемчужиной Купчино" и обращают внимание обоих губернаторов на уникальность его конструкции.

"Мы выступаем за то, чтобы путепровод был сохранен на своем историческом месте — ведь он не мешает строительству нового, а в случае необходимости, обусловленной строительством ВСМ, его можно приподнять, что уже делали в советские годы", — говорится в обращении.

В случае демонтажа моста градозащитники находят нужным его перенос на новое место, где он мог бы использоваться по прямому назначению или же в качестве экспоната под открытым небом. По их мнению, новым местом для моста могла бы стать какая-нибудь локация не только в Петербурге, но и в Ленобласти.

Фото: SOS СПб СНОС / Telegram