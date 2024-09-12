Росфинмониторингу могут позволить узнавать об имуществе граждан без их ведома

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу о представлении Росфинмониторингу права узнавать данные о доходах граждан без их ведома, сообщило 12 сентября РИА "Новости" со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Мера направлена на борьбу с финансовыми преступлениями.

"Законопроект действительно поддержан комиссией правительства по законопроектной деятельности, и в ближайшее время он будет внесен в Государственную думу", — сообщили информагентству в аппарате Григоренко.

Сейчас Росфинмониторинг не может проводить проверки конфиденциально, из-за чего информирование подозреваемых может приводить к сокрытию ими следов преступлений, объяснили в кабмине. Проект преследует цель добиться для службы возможности для скрытого сбора данных об имуществе россиян.

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