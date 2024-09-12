Более 900 петербуржцев пожаловались на укусы клещей за неделю

В общей сложности 956 жителей Петербурга обратились в медицинские организации из-за присасывания клещей в период с 5 по 11 сентября, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В 92 случаях пострадавшими оказались дети в возрасте до 17 лет.

Непосредственно в черте города было зафиксировано 123 подобных случая. Чаще всего на территории города присасывания клещей происходили в Курортном районе (52 случая), в Пушкинском и Петродворцовом районах (14 и 13 случаев соответственно).

За неделю был зарегистрирован один случай заболевания клещевым энцефалитом и 16 случаев заболевания клещевым боррелиозом. От первого заболевания за этот же период были привиты 510 человек, включая 287 детей.

Фото: Комздрав СПб / Telegram