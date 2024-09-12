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Новости 18:48

Любимова сообщила о представителях 80 стран на Форуме объединенных культур

фото ЗакС политика Любимова сообщила о представителях 80 стран на Форуме объединенных культур

В работе Петербургского форума объединенных культур принимают участие представители 80 стран мира, заявила 12 сентября министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, форум стал самым крупным российским мероприятием в области культуры.

"Мы сегодня с вами присутствуем, пожалуй, на самом масштабном российском международном культурном мероприятии. Мы можем с уверенностью сказать сейчас, что 80 стран прибыло в Санкт-Петербург — самые разные представители", — передает высказывание Любимовой ТАСС.

Сам форум стартовал накануне, 11 сентября. Его работа продлится до 14 сентября.

Фото: Ольга Любимова / Telegram


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