В Пулково у пассажира изъяли 345 флаконов духов

Сотрудники таможни в аэропорту Пулково изъяли 345 флаконов мужских и женских духов у прилетевшего в Россию гражданина Азербайджана, рассказали 12 сентября в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. Общая масса пузырьков м парфюмерной продукцией составила 25 килограммов.

Флаконы пассажир вез в тканевой сумке и картонной коробке. При досмотре он заявил, что общая стоимость парфюмерии составляет около семи тысяч рублей.

"Необычный багаж заинтересовал сотрудников таможни. В результате досмотра инспектор насчитал 345 флаконов 69 наименований духов и туалетной воды неизвестного производства", — сообщили в ведомстве.

По утверждению иностранца, флаконы он вез в подарок своим многочисленным друзьям. Несмотря на то, что парфюмерная продукция подлежит обязательному декларированию, делать этого мужчина не стал якобы по забывчивости.

Изъятые товары были направлены на экспертизу. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье о недекларировании товаров (ст. 16.2 КоАП РФ).

Фото: sztu.customs.gov.ru