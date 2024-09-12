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Новости 20:27

За пять лет инвесторы построили 174 объекта образования в Петербурге

фото ЗакС политика За пять лет инвесторы построили 174 объекта образования в Петербурге

За прошедшие пять лет инвесторы в Петербурге построили 174 объекта образования, сообщили 12 сентября в городском комитете по строительству. Речь идет о 40 школах, 126 детских садах и о восьми совмещенных объектах.

С середины 2021 года вопросами строительства социальных объектов в городе занимается Градостроительная комиссия. За это время она рекомендовала застройщикам возвести 105 детских садов и 60 школ, первые построенные объекты уже используются по назначению.

Всего же инвесторы должны построить и передать городу свыше 320 объектов инфраструктуры, сообщили в комитете.

Фото: gov.spb.ru


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