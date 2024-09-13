В Петербурге 13 сентября обещают новый температурный рекорд

В Петербурге погода бьет очередные рекорды тепла, об этом 13 сентября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием усиливающегося с востока гребня антициклона. Из-за этого в городе исчезнет облачность, дождей не будет, а температура воздуха побьет новые суточные рекорды.

Воздух прогреется до +25…+27 градусов. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 мм рт. ст., что чуть выше нормы.

В субботу, 14 сентября, осадков не ожидается, а температура воздуха повысится до +27 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру