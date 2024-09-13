В Петербурге участники СВО получают всю необходимую медицинскую помощь

Президент России Владимир Путин, губернатор Петербурга Александр Беглов, представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан и статс-секретарь Военно-медицинской академии имени Кирова Анна Цивилева оценили объемы медицинской помощи участникам СВО, об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

"По информации, которая поступает по разным каналам, в том числе и от губернаторов, часть военно-медицинских учреждений Минобороны России всё-таки нуждается в реконструкции, реновации или даже новом строительстве", – сказал Путин.

Начальник ВМА Евгений Крюков отметил, что Анна Цивилева обращалась к Александру Беглову с вопросом обеспечения. Она просила дополнительные койки в учреждение, а градоначальник не отказал.

Сам Беглов рассказал, что в Петербурге участники СВО проходят лечение в восьми стационарах, и это не только военные учреждения. По словам губернатора, город обеспечивает необходимые объемы медицинской помощи участникам СВО.

Фото: ЗАКС.Ру