В России признали телеканал Belsat* нежелательным

Генеральная прокуратура России признала польский телеканал Belsat*, который вещает на белорусскую аудиторию, нежелательным, об этом 13 сентября сообщается на сайте ведомства.

В Генпрокуратуре уточнили, что причиной стало то, что одной из ключевых задач телеканала является дискредитация действий внутренней и внешней политики властей России. Также отмечается, что аудитория Belsat* преимущественно состоит из жителей РФ и Беларуси.

Также в причинах отмечается то, что телеканал создает негативный образ России под видом независимой информации, а также критикует взаимоотношения РФ и Беларуси в рамках Союзного государства.

Деятельность Belsat*, по данным ведомства, финансируется на средства МИД Польши и АО "Польское телевидение".

*Генпрокуратура признала телеканал Belsat нежелательным, его деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру