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Новости 11:47

Комитет по транспорту Петербурга отмечает 33-летие

фото ЗакС политика Комитет по транспорту Петербурга отмечает 33-летие

Комитет по транспорту Петербурга празднует свой день рождения, об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

История комитета по транспорту, как напоминают в самом ведомстве, началась 13 сентября 1991 года. Тогда мэр Петербурга Анатолий Собчак подписал постановление о создании комитета по транспорту и связи. 

"Комитет по транспорту отмечает 33 года успешной работы, и я искренне рад поздравить коллектив нашего транспортного блока с этим знаменательным событием", – сказал председатель комитета Валентин Енокаев.

Сейчас ведомство занимается работой всего общественного транспорта, дает работу более 50 тысячам сотрудникам и объединяет восемь организаций: ГУП "Организатор перевозок", ГУП "Горэлектротранс", ГУП "Петербургский метрополитен", ГКУ "Городской центр управления парковками", ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт‑Петербурга", ГКУ "Агентство внешнего транспорта" и ГБУ "Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга". 

Фото: ЗАКС.Ру


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