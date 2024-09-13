Муниципальным депутатом в Купчино стал бывший вице-мэр Нефтюганска

Бывший вице-мэр Нефтюганска 35-летний Павел Прокопович получил мандат в одном из избирательных округов в Купчино, об этом 13 сентября пишет "Ротонда".

На выборах Прокопович выдвигался от партии "Единая Россия". Ранее несколько раз он работал вице-мэром Нефтюганска, однако увольнялся по собственному желанию. В 2019 году увольнение произошло после обысков в администрации города.

В 2022 году чиновник участвовал в довыборах в городскую думу, выиграл праймериз, но снял свою кандидатуру, объяснив это переездом. По его словам, в Петербурге он занимается бизнесом и ему интересно стать муниципальным депутатом.

Однако издание "Ротонда" уточняет, что при подаче документов во время выборов он указал, что он безработный. В 2009 году у него был бизнес, однако в 2010 году он был ликвидирован. О каком-либо еще бизнесе данных нет.

Фото: администрация Нефтюганска