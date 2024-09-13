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Новости 13:46

Песков высказался по поводу отказа Познера работать с западными СМИ

фото ЗакС политика Песков высказался по поводу отказа Познера работать с западными СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление журналиста Владимира Познера о том, что он не хочет работать с западными СМИ из-за условия в виде политических высказываний, об этом 13 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова чиновника.

"Он может критиковать в чем-то какие-то проявления в нашей стране, что абсолютно нормально. Но при этом он остается убежденным патриотом своей страны, тем более в такой момент", – сказал Песков.

Также в Кремле отметили, что Познер внес особый вклад в российскую журналистику. Песков считает, что журналист имеет очень убежденную гражданскую позицию.

Фото: ЗАКС.Ру


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