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Новости 14:54

Электрички из Колпино в Петербургом шли с опозданием из-за человека на путях

фото ЗакС политика Электрички из Колпино в Петербургом шли с опозданием из-за человека на путях

В Колпинском районе Петербурга человек упал на пути перед электропоездом, об этом 13 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ОЖД.

Предполагается, что упавший человек в Колпино является студентом. Электричка прибыла на станцию вовремя, однако потом, по словам очевидцев, оказалось, что прямо под состав поезда упал человек.

По итогу состав встал почти на час, а остальные электрички шли с большими опозданиями. По данным приложения РЖД, электричка в 9:54 из Колпино в Петербург приехала на 58 минут позже.

На данный момент другие обстоятельства произошедшего неизвестны.

Фото: ЗАКС.Ру


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