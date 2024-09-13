Электрички из Колпино в Петербургом шли с опозданием из-за человека на путях

В Колпинском районе Петербурга человек упал на пути перед электропоездом, об этом 13 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ОЖД.

Предполагается, что упавший человек в Колпино является студентом. Электричка прибыла на станцию вовремя, однако потом, по словам очевидцев, оказалось, что прямо под состав поезда упал человек.

По итогу состав встал почти на час, а остальные электрички шли с большими опозданиями. По данным приложения РЖД, электричка в 9:54 из Колпино в Петербург приехала на 58 минут позже.

На данный момент другие обстоятельства произошедшего неизвестны.

Фото: ЗАКС.Ру