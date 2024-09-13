Зорькин заявил о стабильном количестве жалоб в КС

Количество жалоб в Конституционный суд не увеличилось, заявил глава КС Валерий Зорькин на встрече с президентом Владимиром Путиным. В то же время их число остается стабильным, следует из его слов.

"По раскладке той, которую мы получаем по жалобам, по общему количеству, надо сказать: число жалоб не увеличилось. Но оно осталось вместе с тем стабильным", — цитирует слова Зорькина пресс-служба Кремля.

Глава КС отметил, что "в какие-то совсем далекие годы" поступало по 19–20 тысяч жалоб, теперь же речь идет о приблизительно 11 тысячах. В то же время из поступающих жалоб увеличилась доля тех, что рассматриваются Конституционным судом. "Я бы сказал, что сейчас из 11 [тысяч] суд рассматривает больше, чем тогда", — уточнил Зорькин.

Фото: kremlin.ru