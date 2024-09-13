Забег ограничит движение транспорта в Петербурге в воскресенье

Проведение легкоатлетического забега "Пушкин — Санкт-Петербург скажется на движении транспорта в воскресенье, 15 сентября, предупредили в комитете по транспорту. Ограничения будут действительны на территории нескольких районов города.

Так, с 00:00 до 23:59 в воскресенье вводится запрет остановки транспорта на площади Египетские ворота, Петербургском шоссе от той же площади до Детскосельского бульвара и по Петербургскому шоссе от Детскосельского бульвара до Пулковского шоссе в направлении последнего. Также будет не припарковаться на Бассейной улице между Московским проспектом и улицей Победы, на участках Московского проспекта от дома № 186 до дома № 200 и между Загородным проспектом и набережной Фонтанки, на отрезке набережной Фонтанки между Московским проспектом и домом № 57, на площади Ломоносова, площади Островского, на улице Зодчего России, отрезках Адмиралтейского проспекта, на Исаакиевской и Сенатской площадях и в ряде иных локаций в историческом центре Петербурга.

Стоянка транспорта в тот же период будет запрещена на Биржевой площади, на площади Академика Лихачева, в Черноморском, Керченском, Азовском переулках.

Кроме того, на ряде отрезков дорог в период между 07:00 до 14:30 будет сужаться проезжая часть. В некоторых случаях длительность ограничений будет составлять семь с половиной часов, то есть от начал и до конца. В других случаях сужение дорог будут вводить на меньший срок в обозначенном промежутке.

Фото: ЗАКС.Ру