Набиуллина допустила продолжение повышения ставки ради снижения инфляции

Банк России намерен сохранять жесткие денежно-кредитные условия (ДКУ) вплоть до снижения инфляции до уровня 4 %, заявила 13 сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве. Перед этим стало известно о повышении Центробанком ключевой ставки с 18 % до 19 %.

По словам Набиуллиной, регулятор не готов мириться с инфляцией на уровне 6-8 %. ЦБ намерен снизить величину показателя до 4 % в 2025 году и потому готов сохранять ДКУ жесткими столько, сколько для этого потребуется. В связи с этим представляется возможным, в том числе, и далее повышать значение ключевой ставки, если возникнет потребность.

"Если мы согласимся с темпами роста цен в 6-8%, то риски перехода инфляции в двузначную область значительно возрастут, тогда вернуть ее под контроль будет гораздо сложнее и дороже для общества", — цитирует Набиуллину "Интерфакс".

Глава ЦБ уточнила, что при высокой инфляции долгосрочные кредиты, включая ипотечные, будут дороги для большинства заемщиков. Кроме того, снижение показателя должно защитить сбережения граждан и уберечь рубль от ослабления, следует из ее слов.

Фото: ЗАКС.Ру