В Петербурге увеличат выплаты за заслуги в воспитании детей

Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга о реализации закона, касающегося увеличения премии "За заслуги в воспитании детей", сообщили 13 сентября в Смольном. Направленные на это изменения в норму были внесены 26 июня.

Премия обладателям почетного звания "За заслуги в воспитании детей" I степени увеличивается со 100 тысяч рублей до полумиллиона рублей. За II степень теперь будут платить по 300 тысяч рублей вместо прежних 50 тысяч рублей, за III степень — 100 тысяч рублей вместо 25 тысяч рублей.

"Семьям, которым в мае этого года было присвоено почетное звание и выплачена премия, предусмотрена доплата до ее нового размера", — уточнили в Смольном.

Ежегодно в Петербурге почетное звание присваивается 14 семьям. На I степень может претендовать одна семья с семью и более детьми, на II степень — три семьи с пятью или шестью детьми, на III степень — 10 семей с четырьмя детьми.

Фото: ЗАКС.Ру