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Новости 18:29

Госдума может рассмотреть 25 сентября запрет иноагентам быть членами ОП

фото ЗакС политика Госдума может рассмотреть 25 сентября запрет иноагентам быть членами ОП

Государственная дума на пленарном заседании 25 сентября может рассмотреть в первом чтении законопроект о запрете иноагентам выступать членами Общественной палаты и региональных общественных палат, следует из проекта календаря работы депутатов, размещенного на сайте нижней палаты парламента.

Сам законопроект предусматривает внесение поправок в законы "Об Общественной палате Российской Федерации" и "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации". Авторами его, в числе прочих, выступили депутат Госдумы от Ленинградской области Ольга Занко и сенатор Андрей Клишас.

"В целях ограничения иностранного влияния и обеспечения суверенитета российского гражданского общества положения законопроекта предусматривают ограничение возможности быть членом Общественной палаты Российской Федерации и региональных общественных палат для иностранных агентов и лиц, имеющих гражданство (подданство) иностранного государства", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы 26 июня.

Фото: ЗАКС.Ру


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