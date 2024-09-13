Госдума может рассмотреть 25 сентября запрет иноагентам быть членами ОП

Государственная дума на пленарном заседании 25 сентября может рассмотреть в первом чтении законопроект о запрете иноагентам выступать членами Общественной палаты и региональных общественных палат, следует из проекта календаря работы депутатов, размещенного на сайте нижней палаты парламента.

Сам законопроект предусматривает внесение поправок в законы "Об Общественной палате Российской Федерации" и "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации". Авторами его, в числе прочих, выступили депутат Госдумы от Ленинградской области Ольга Занко и сенатор Андрей Клишас.

"В целях ограничения иностранного влияния и обеспечения суверенитета российского гражданского общества положения законопроекта предусматривают ограничение возможности быть членом Общественной палаты Российской Федерации и региональных общественных палат для иностранных агентов и лиц, имеющих гражданство (подданство) иностранного государства", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы 26 июня.

Фото: ЗАКС.Ру