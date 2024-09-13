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Троицкий мост расцветят в честь флага Мексики в ночь на понедельник

фото ЗакС политика Троицкий мост расцветят в честь флага Мексики в ночь на понедельник

Троицкий мост в Петербурге получит зелено-бело-красную расцветку в ночь с воскресенья, 15 сентября, на понедельник, 16 сентября, сообщили в городском комитете по внешним связям. В цвета флага Мексики переправа окрасится в честь Дня независимости этой страны.

"В ночь с 15 на 16 сентября Троицкий мост украсят в цвета мексиканского флага в честь Дня независимости Мексики", — говорится в сообщении комитета.

Как отмечается, с предложением украсить Троицкий мост в цвета мексиканского флага в Смольный обратился чрезвычайный и полномочный посол страны Эдуардо Вильегас Мехиас. В городском правительстве положительно отреагировали на его просьбу.

Динамическая расцветка моста в зеленом, белом и красном цветах будет работать с 19:45 воскресенья до 06:00 понедельника. День независимости Мексики отмечается 16 сентября.

Фото: пресс-служба Смольного


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