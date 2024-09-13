Полиция составила протокол на активистку КПРФ за пикет у районной администрации

Полиция задержала 13 сентября активистку КРПФ Елизавету Иванову за проведение одиночного пикета возле здания администрации Невского района, сообщили ЗАКС.Ру в районном отделении партии. После составления протокола коммунистку отпустили.

Из текста протокола (имеется в редакции ЗАКС.Ру) следует, что днем в пятницу Иванова "провела публичное мероприятие в форме пикетирования, целью которого было выражение своего мнения по результатам выборов губернатора г. Санкт-Петербурга в 2024 году". Сам плакат содержал критическую оценку прошедших выборов главы города.

Согласно протоколу, пикетирование продлилось не более 15 минут. Иванову задержали, ее отвезли в отдел полиции № 10 Невского района. Активистку заподозрили в нарушении антиковидных правил, протокол был составлен за неисполнение требований повышенной готовности в городе, в том числе в связи с необеспечением режима самоизоляции (п. 2 ст. 8-6-1 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге").

После составления протокола Иванову отпустили. Ей грозит административный штраф в размере до четырех тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру