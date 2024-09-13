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Новости 19:58

С начала сезона в Петербурге зафиксировали 40 нарушений гидроциклистов

фото ЗакС политика С начала сезона в Петербурге зафиксировали 40 нарушений гидроциклистов

С начала сезона навигации в Петербурге зафиксировали 40 нарушений со стороны гидроциклистов, следует из сообщения городского комитета по транспорту. Всего за это время подведомственная комитету патрульная служба Агентства внешнего транспорта провела 57 рейдов, в ходе которых пресекла 380 административных правонарушений.

"Особое внимание уделено проверке соблюдения правил движения по городским водным объектам на гидроциклах — с начала сезона задокументировано 40 нарушений", — отметили в комтрансе.

За время навигации силами патрульной службы были задержаны и помещены на спецстоянку на Приморском проспекте, 40, в общей сложности 17 маломерных судов. Также на стоянке хранятся еще 33 судна, которые были изъяты полицией в рамках следственных действий и административных производств.

Кроме того, во время проверочных мероприятий специалисты провели с судоводителями более 400 профилактических бесед.

Фото: "Начальник транспортного цеха" / Telegram


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