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Новости 20:34

Лучшие педагоги допобразования в Петербурге получат по 200 тысяч рублей

фото ЗакС политика Лучшие педагоги допобразования в Петербурге получат по 200 тысяч рублей

Лучшие педагоги дополнительного образования в Петербурге получат премии в размере 200 тысяч рублей, сообщили 13 сентября в администрации губернатора. Постановление о премировании подписал губернатор Александр Беглов.

Сама премия присуждается ежегодно. В рамках конкурса победителями могут стать 50 работников дополнительного образования.

"По результатам конкурсного отбора, организованного Комитетом по образованию, 50 лучших педагогов дополнительного образования получат по 200 тысяч рублей", — говорится в сообщении Смольного.

Как отмечается, награда призвана поощрять педагогов и способствовать повышению престижа их профессии.

Фото: ЗАКС.Ру


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