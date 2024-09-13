Политолог Стрелков возглавил МО "Семеновский"

Политолог Илья Стрелков возглавил МО "Семеновский", о чем он сам сообщил в своем посте во "ВКонтакте". Согласно данным ГАС "Выборы", он выдвигался "Единой Россией" и в итоге получил в свою поддержку 863 голоса избирателей.

По информации ГАС "Выборы", ранее Стрелков уже избирался в муниципальный совет "Семеновского". В четвертом созыве он сложил свои полномочия досрочно.

Согласно информации на странице Стрелкова, он закончил "Военмех". Издание "Фонтанка" связывало имя политолога с появлением на выборах в Заксобрание в 2021 году двух однофамильцев депутата Бориса Вишневского*.

*Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иностранных агентов

Фото: Ilya Strelkov / "ВКонтакте"