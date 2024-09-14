ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:18

Погода в Петербурге будет жаркой и слегка дождливой 14 сентября

фото ЗакС политика Погода в Петербурге будет жаркой и слегка дождливой 14 сентября

В Петербурге в очередной раз высока вероятность обновления температурного рекорда, об этом 14 сентября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием противоборства антициклона с востока и атмосферного фронта с запада. Из-за этого в городе будет облачно с прояснениями, дожди могут быть кратковременные, а температура воздуха побьет новые суточные рекорды.

Воздух прогреется до +25…+27 градусов. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что чуть выше нормы.

В воскресенье, 15 сентября, осадков не ожидается, а температура воздуха повысится до +27 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама