В Ленобласти полиция приехала на фестиваль электронной музыки "Систо"

Правоохранительные органы приехали на фестиваль электронной, танцевальной и этнической музыки в Ленинградской области Solar Systo Togathering, об этом 14 сентября пишет "Фонтанка.ру".

Фестиваль проводили возле мыса Кюрённиеми в Ленобласти в пятницу, 13 сентября. Полиция проверяла участников фестиваля на наличие наркотических веществ.

Также правоохранители проверили документы всех тех, кто чем-либо торгует на фестивале. По данным "Фонтанки", был составлен как минимум один административный протокол о нарушении правил торговли.

Организаторы мероприятия никак не комментировали приезд полиции.

Фестиваль, более известный как "Систо", проходит уже более 20 лет в районе деревни Систо-Палкино в Ленобласти. На мероприятии собираются музыканты, художники и многи другие.

Фото: ЗАКС.Ру