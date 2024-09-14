В Минтрансе РФ предложили вести реестр электросамокатов

Министерство транспорта России предложило ставить на учет средства индивидуальной мобильности (СИМ) с сентября 2026 года, об этом 14 сентября информация появилась на портале нормативных правовых документов.

Речь идет в том числе и об электросамокатах. Предполагается, что владелец СИМ должен будет в течение десяти рабочих дней с момента покупки поставить на учет свой, например, электросамокат.

Также в перечень входят мопеды и электровелосипеды. В случае, если предложение Минтранса примут, то с 1 сентября 2026 года на СИМ можно будет кататься только при наличии транспорта в федеральном реестре.

У каждого такого транспорта будет свой номер из букв и цифр. Те лица, которые СИМ купили давно, должны будут зарегистрировать транспорт до 1 марта 2027 года.

Фото: ЗАКС.Ру