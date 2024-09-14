У Wildberries случился масштабный сбой в работе

Масштабный сбой в работе маркетплейса Wildberries зафиксировали утром в субботу, 14 сентября, об этом пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пользователей.

Как сообщают покупатели, товары только доехали до пункта выдачи заказов, однако клиентам на сайте и в приложении маркетплейса сообщают, что срок хранения уже истек.

Такие жалобы фиксируются по всей стране. Кроме сообщения об истечении срока хранения, с пользователей начали списывать деньги за то, что они не пришли за своей посылкой. Это по 100 рублей с каждого заказа.

В самом маркетплейсе сообщают, что в ближайшее время проблема будет решена.

Фото: ЗАКС.Ру