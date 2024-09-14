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Новости 13:42

У ж/д станции "Лисий нос" пропала скульптура лисенка

фото ЗакС политика У ж/д станции "Лисий нос" пропала скульптура лисенка

В Приморском районе Петербурга в Лисьем носу у железнодорожной станции пропала скульптура лисенка, об этом 14 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на местных жителей.

Некоторые специально приехали на ж/д станцию "Лисий нос", чтобы посмотреть на лисенка, однако его там не оказалось. На месте был только камень и звезда.

Как рассказали в администрации Приморского района, лисенок стал жертвой вандализма, поэтому его временно отправили на ремонт. В администрации пообещали вернуть лисенка примерно через месяц.

Фото: пресс-служба администрации Приморского района


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