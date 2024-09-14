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Новости 14:10

В колпинской больнице загорелся томограф

фото ЗакС политика В колпинской больнице загорелся томограф

В Колпинском районе Петербурга загорелось оборудование в кабинете компьютерной томографии, об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Вызов на Павловскую улицу в Колпино поступил в 12:17. В здании городской больницы №33 произошло горение компьютерного томографа на площади 1 квадратный метр.

На месте происшествия работали 40 человек личного состава МЧС и девять единиц специальной техники. Через 40 минут пожар был ликвидирован.

Информации о причинах возгорания и пострадавших не поступало.

Фото: ЗАКС.Ру


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