В Петербурге открылась выставка "Россия – Беларусь. Пересечение судеб"

В Мраморном дворце в Петербурге открылась художественная выставка "Россия – Беларусь. Пересечение судеб", об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

На церемонии присутствовали губернатор Петербурга Александр Беглов, министр культуры России Ольга Любимова и министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич.

Экспозиция, являющаяся частью X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, демонстрирует более 300 произведений белорусских художников, прошедших российскую художественную школу.

"Здесь собраны работы мастеров мирового значения. Выставка сама по себе - подарок ценителям живописи. Эта выставка - символ того, что мы едины. Вектор наших взаимоотношений задают наши президенты, Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко. Они рука об руку идут вместе", – сказал градоначальник.

Александр Беглов отметил, что выставка символизирует укрепление партнерских связей между двумя странами.

Фото: ЗАКС.Ру