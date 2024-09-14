На Ленинском обновили асфальт

В Кировском районе Петербурга дорожные сотрудники обновили участок Ленинского проспекта протяжённостью 1,28 километра, об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Ремонт завершился на участке от проспекта Народного Ополчения до улицы Зины Портновой. Проспект не ремонтировали более пяти лет, сейчас работы выполнили в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Теперь на проспекте новый асфальт из высокопрочной смеси. Также там заменили бортовой камень, обновили тротуар и люки. Для людей с инвалидностью также оборудовали дороги.

Фото: ЗАКС.Ру