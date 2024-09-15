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Новости 10:33

Температура в Петербурге превысит климатическую норму в воскресенье

фото ЗакС политика Температура в Петербурге превысит климатическую норму в воскресенье

Температура воздуха в воскресенье, 15 сентября, превысит в Петербурге климатическую норму на 8-9 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"При переменной облачности в регионе обойдётся без дождей, а температурный фон на 8-9° превысит климатическую норму", — написал в своем Telegram-канале Леус.

В целом в Петербурге ожидается температура воздуха на уровне от +24 до +26 градусов, в Ленинградской области — от +22 до +27 градусов. Ветер ожидается южный со скоростью от двух до семи метров в секунду. В понедельник также ожидается температура на уровне +24-26 градусов по Цельсию.

Фото: ЗАКС.Ру


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