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Новости 10:56

В Петербурге завели дело на иностранца из-за надписи на здании Аничкова дворца

фото ЗакС политика В Петербурге завели дело на иностранца из-за надписи на здании Аничкова дворца

Полиция Центрального района задержала гражданина одного из сопредельных государств по делу об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ), сообщили 15 сентября в ГУ МВД по региону. Основанием для задержания стало обращение представителя жилищной инспекции о надписи на здании, являющемся памятником федерального значения.

Как сообщается, речь идет о доме № 39 по Невскому проспекту. По указанному адресу располагается Аничков дворец.

В рамках дела 13 сентября был задержан выходец из одной из сопредельных России стран. "Мужчина признал свою вину, при этом внятно пояснить мотивы своих действий не смог", — говорится в сообщении ГУ МВД.

Фото: ЗАКС.Ру


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