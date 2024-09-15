Беглов поздравил мариупольцев с Днем города

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей Мариуполя с Днем города, рассказали в Смольном 15 сентября. В этот день Мариуполю исполнилось 246 лет, отмечается в распространенном сообщении.

"С 2024 года этот праздник официально отмечается в Санкт-Петербурге. В Закон "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге" внесена дата — "День Мариуполя — побратима Санкт-Петербурга"", — уточнили в Смольном.

В своем обращении к мариупольцам Беглов отдельно упомянул открытие фонтанов в возрождаемом городе. По его мнению, сейчас берега Балтийского и Азовского морей находятся "ближе друг другу, чем когда бы то ни было".

Фото: ЗАКС.Ру