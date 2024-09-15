В полиции сообщили о розыске причастных к попытке ослепить экипаж самолета

Петербургская полиция разыскивает причастных к попытке ослепить экипаж самолета, сообщает 15 сентября Telegram-канал "Петербургская полиция". Сам инцидент произошел в ночь на воскресенье.

"Поступило сообщение о том, что неизвестными была предпринята попытка ослепления членов экипажа воздушного судна "Боинг-738", осуществлявшего вылет по маршруту Санкт-Петербург — Челябинск", — говорится в распространенном сообщении.

Взлет воздушного судна прошел в штатном режиме, экипаж не был ослеплен, утверждают в полиции. Правоохранители приняли меры к задержанию неизвестных, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Фото: ЗАКС.Ру