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Новости 13:58

АНО "Диалог регионы" насчитало 12 млн копий фейков за год

фото ЗакС политика АНО "Диалог регионы" насчитало 12 млн копий фейков за год

В 2023 году АНО "Диалог регионы" выявило 12 млн копий недостоверных сообщений, сообщило 15 сентября ТАСС со ссылкой на эксперта по антикризисным коммуникациям и борьбе с дезинформацией Тимофея Ви. По его словам, речь идет о нескольких миллиардах просмотров.

"За 2023 год нами было обнаружено в соцсетях и мессенджерах более 12 млн копий фейковых сообщений, которые превратились в несколько миллиардов реальных просмотров. Все это было направлено против нас", — передает ТАСС слова эксперта.

По словам спикера, каждую неделю в России "появляется очередной дипфейк с лицом какого-нибудь местного губернатора". Для выявления недостоверной информации была разработана отдельная платформа, следует из его слов.

Фото: pixabay


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