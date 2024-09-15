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Новости 14:49

Прокуратура устроила проверку из-за столкновения двух судов на Неве

фото ЗакС политика Прокуратура устроила проверку из-за столкновения двух судов на Неве

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи со столкновением двух речных судов на Неве, сообщили в ведомстве. Согласно предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 15 сентября.

"По предварительным данным, ночью 15 сентября 2024 года в районе Литейного моста теплоход "Соларис" совершил навал на прогулочное судно "Москва-101". Пострадавших нет", — указали в надзорном ведомстве.

Причины столкновения устанавливаются. По результатам проверки будет решаться вопрос о прокурорском реагировании.

Как сообщалось ранее, 18 августа у Дворцового моста произошло столкновение двух теплоходов. Этот случай стал не первым в прошедшем месяце.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram


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