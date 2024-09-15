Петербург оказался в числе лидеров по количеству микроквартир

Петербург и Москва оказались регионами с наибольшим количеством небольших квартир, сообщил 15 сентября "Деловой Петербург" со ссылкой на исследование "Циан. Аналитики". Речь идет о квартирах площадью до 14 квадратных метров.

Стоимость квадратного метра такого жилья оказывается выше, чем в среднем по городу, передает издание. Например, в Москве просят за "квадрат" в микроквартире около 430 тысяч рублей, при этом в более крупном жилье в среднем просят 340 тысяч рублей за квадратный метр.

Самое дорогостоящее жилье находится в Москве. Там за квартиру площадью 14 квадратных метров при продаже собственник просит 14 миллионов рублей.

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