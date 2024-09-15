Спасатели потушили пожар на "Красном треугольнике"

МЧС ликвидировало возгорание на набережной Обводного канала, №№134-136-138, следует из сообщения ведомства от 15 сентября. Судя по адресу, речь идет о территории завода "Красный треугольник".

По сообщению ведомства, пожар охватил площадь четыре квадратных метра.

"В 4-х этажном неэксплуатируемом здании размером 100х100 метров на 4-м этаже горела обстановка на площади 4 кв. метра," — говорится в сообщении МЧС.

По состоянию на 17:03 пожар был ликвидирован, отметили в ведомстве. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Фото: ЗАКС.Ру