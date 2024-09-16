В Петербурге немного похолодает 16 сентября

В Петербурге начинает холодать, однако все еще погода останется теплой, об этом 16 сентября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием противоборства обширного антициклона с востока и атмосферного фронта с запада. Из-за этого в городе будет облачно с прояснениями, дожди могут быть кратковременные, а температура воздуха все-таки понизится из-за ограничения притока солнечных лучей.

Воздух прогреется до +22…+24 градусов. Ветер восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 771 мм рт. ст., что чуть выше нормы.

Во вторник, 16 сентября, осадков не ожидается, а температура воздуха повысится до +26 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру