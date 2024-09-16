У парка Лесотехнической академии юноша на авто сбил школьницу на электросамокате

В Выборгском районе Петербурга у парка Лесотехнической академии школьницу на электросамокате сбил 18-летний водитель легкового автомобиля, об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Авария случилась на Большом Сампсониевском проспекте в воскресенье, 15 сентября. Переходя дорогу, 15-летняя самокатчица не слезла со своего транспорта, однако водитель автомобиля не остановился во время запрещающего сигнала светофора.

Девушка попала в детскую больницу с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас полиция проводит проверку. Установлено, что водителю автомобиля 18 лет, а сам транспорт принадлежит его родственнику.

Фото: ЗАКС.Ру