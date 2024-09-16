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Новости 10:17

В Зеленогорске подготовили к частичному сносу санаторий "Северная Ривьера"

фото ЗакС политика В Зеленогорске подготовили к частичному сносу санаторий "Северная Ривьера"

Здание санатория "Северная Ривьера" в Зеленогорске готовят к частичному сносу и реконструкции, об этом 16 сентября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на документ комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга.

Сейчас на территории комплекса общая площадь всех зданий составляет 72,8 тысячи квадратных метров, которые расположены на 14 гектарах земли. Предполагается, что на территории санатория возведут 18 новых комплексов и стоянку на 117 мест.

Свой профиль территория не поменяет – там установят спортивные и лечебные бассейны и создадут новый лечебно-термальный комплекс.

Некоторые здания будут снесены. Заказчиком работ выступило ЗАО "Санаторий "Северная Ривьера", которому принадлежит объект.

Фото: сайт санатория "Северная Ривьера"


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