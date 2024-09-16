Полиция Петербурга закрыла бар на Суворовском, где проходили мошеннические свидания

Петербургские правоохранительные органы закрыли бар-кафе на Суворовском проспекте, где проходили свидания с мошенничеством, об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию, как рассказали в главке, поступило сразу два заявления – от 44-летнего предпринимателя и 28-летнего инженера крупной компании.

По их словам, девушки, с которыми они знакомились в интернете, звали их в бар-ресторан на Суворовском проспекте, а потом мужчинам нужно было оплатить огромный счет. После этого девушки не выходили на связь.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (ст.159 УК РФ). Также правоохранители задержали администратора бара и мошенниц.

Фото: ЗАКС.Ру