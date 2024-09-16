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Новости 11:47

В Петербурге прокуратура потребовала привести особняк Нобеля в надлежащий вид

фото ЗакС политика В Петербурге прокуратура потребовала привести особняк Нобеля в надлежащий вид

Прокуратура Калининского района Петербурга проверила соблюдение законодательства об охране объекта культурного наследия "Особняк Нобеля Э. Л. (Олейниковой М. Л.) с оградой" после обращения КГИОП, об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Ведомством было установлено, что здание находится в ненадлежащем состоянии. В доме провели некачественную отделку фасадов, также есть дефекты элементов отмостки здания, а ворота ограды сняты с петель.

Генеральному директору организации, которая является правообладателем здания, внесли представление об устранении нарушений после проверки. Устранение находится на контроле прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга


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